Augusto Santos Silva sob fogo por criticar IL e Chega em vídeo polémico

O líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, classificou, na quinta-feira, de “inqualificável” o comportamento do presidente da Assembleia da República após a sessão de boas-vindas a Lula da Silva. Um vídeo divulgado pelo site da ARTV revelou uma conversa em que estavam presentes, entre outros, o Presidente da República e o primeiro-ministro.Saiba mais no site do Correio da Manhã