Bombardeamentos russos matam 12 pessoas na Ucrânia. Três crianças entre as vítimas

Várias cidades ucranianas foram atacadas.

Ataque com mísseis a várias cidades ucranianas fez pelo menos 12 mortos na madrugada desta sexta-feira, de acordo com a Reuters. Entre as vítimas estão três crianças.Quatro pessoas morreram e oito ficaram feridas depois de um míssil atingir um edifício de apartamentos em Uman.Já na cidade central de Dnipro um míssil atingiu uma casa e provocou a morta a uma criança e uma jovem. Três pessoas ficaram feridas no ataque.As cidades de Kremenchuk e Poltava, no centro da Ucrânia, Mykolaiv, no sul e Kiev também foram abaladas pelas explosões. Duas pessoas ficaram feridas na cidade de Ukrayinka, na região de Kiev.Segundo a Reuters foram registados mais seis mortes.Caso ocorre no momento em que a Ucrânia prepara-se para uma contra-ofensiva com recurso a novo equipamento militar, incluindo tanques, dos seus aliados ocidentais.Em atualização.