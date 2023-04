Navio atacado ao largo da costa do Iémen

Foram disparados tiros contra a embarcação no Golfo de Aden.

Um navio foi atacado esta sexta-feira ao largo da costa do Iémen em circunstâncias ainda por esclarecer, informou uma organização militar britânica.

A United Kingdom Maritime Trade Operations, que presta apoio a navios em todo o Médio Oriente, disse que o ataque aconteceu ao largo de Nishtun, no Iémen, no extremo leste do país, perto da fronteira com Omã.

Segundo a mesma organização foram disparados tiros contra a embarcação no Golfo de Aden, tendo sido perseguida por três barcos.