Carlos Coelho substitui Álvaro Amaro no Parlamento Europeu

O reitor da Universidade de Verão do PSD e antigo eurodeputado Carlos Coelho vai substituir Álvaro Amaro no Parlamento Europeu após a renúncia ao cargo do social-democrata na sequência da condenação pelo crime de prevaricação.

Carlos Coelho era o nome que se seguia na lista de candidatos do PSD ao Parlamento Europeu às últimas eleições europeias, em maio de 2019, e fonte do PSD confirmou à Lusa a assunção de funções pelo social-democrata.

Foi deputado ao Parlamento Europeu pela primeira vez em 1994 e desempenhou o cargo de vice-presidente da Comissão de Política Regional, Ordenamento do Território e Relações com o Poder Local. Carlos Coelho regressou a Bruxelas em 1998, na altura em substituição de António Capucho, tendo voltado a ser eleito no ano seguinte e exercido o mandato de eurodeputado até 2019.