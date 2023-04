Idoso violentamente espancado durante assalto em casa. Mulher fugiu para pedir socorro

Ladrões terão levado cerca de 400 euros, dinheiro que o homem tinha na carteira.

Um casal de idosos, com cerca de 90 anos, foi, esta quinta-feira, assaltado em casa, na rua da Igreja, em Raimonda, Paços de Ferreira. O homem foi violentamente agredido a murros e pontapés. O alerta foi dado cerca das 18h30.A mulher da vítima, quando se apercebeu da violência, saiu de casa e pediu socorro. Quando os populares chegaram, os assaltantes - um casal- já tinha fugido a pé. Há cerca de três semanas, o idoso tinha pedido a um homem que lhe levasse o carro à vistoria e até hoje a viatura nunca mais lhe foi entregue. Um dos assaltantes será o mesmo.O homem foi assistido no local pelos Bombeiros de Freamunde e transportado para o Hospital de Penafiel, onde está internado. Segundo uma testemunha que os acudiu, terá ficado com ferimentos graves na face.A mulher do idoso também estava na casa, mas não foi agredida. Os ladrões terão levado cerca de 400 euros, dinheiro que o homem tinha na carteira. Ao que oapurou, os assaltantes terão sido detidos ainda na noite de quinta-feira. A GNR esteve no local e investiga.