Governo apresenta queixa-crime contra adjunto de Galamba que foi exonerado

O Governo apresentou uma queixa-crime contra Frederico Pinheiro, o adjunto do gabinete do ministro das Infraestruturas que foi exonerado na quarta-feira por "comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades" , avança a CNN Portugal.Segundo a CNN Portugal, após ter sido demitido de adjunto de João Galamba, Frederico Pinheiro levou para casa dois computadores do Estado, um deles com informação classificada. A Polícia Judiciária fez buscas e já recuperou os computadores, tendo-os devolvido ao Ministério das Infraestruturas.

Frederico Pinheiro é visado na troca de informações divulgada na comunicação social, na quinta-feira, sobre a polémica na TAP.Numa resposta enviada à Lusa, o gabinete de João Galamba esclareceu que Frederico Pinheiro foi exonerado a 23 de abril e que "conforme descrito no despacho a publicar em Diário da República, o adjunto em causa adotou 'comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades inerentes ao exercício das suas funções num gabinete ministerial'".O ministério acrescenta que, segundo a lei, "os membros de gabinetes ministeriais são 'livremente designados e exonerados por despacho do membro do Governo', sendo estas decisões posteriormente publicadas em Diário da República".