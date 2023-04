Militar da GNR suspeita de agredir e humilhar menina de 8 anos filha de ex-companheiro

Mulher, de 37 anos, terá chegado a esfregar cuecas no rosto da criança quando esta as sujava.

Uma militar da GNR está a ser julgada, pelo Tribunal da Feira, pela suspeita de ter agredido e humilhado uma menina de oito anos, filha de um ex-companheiro.Segundo a acusação do Ministério Público, a mulher, de 37 anos, residente em Vila Maior, na Feira, agrediu a vítima em varias ocasiões, entre 2018 e 2019, na casa de família e insultou-a, chamando-lhe burra quando esta lhe pedia ajuda para os trabalhos de casa para a escola.Ainda segundo a acusação, a guarda esfregou a cuecas no rosto da criança quando esta as sujava. A arguida está acusada do crime de violência doméstica agravado.