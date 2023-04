Médico acusado de envenenar doentes para depois os salvar em França

Péchie aparecia e salvava os doentes como um verdadeiro herói.

No entanto, o médico nem sempre conseguiu reanimar novamente os utentes. 12 pessoas acabaram por morrer.Esta semana, um tribunal de instrução francês decidiu que o médico vai poder voltar a exercer, porém, com várias limitações. Péchie não poderá estar em contacto direto com os pacientes, nem prescrever medicamentos.Durante seis anos de investigação, não foram encontradas provas suficientes para determinar a culpabilidade do médico, que sempre se assumiu inocente.Têm surgido cada vez mais acusações.