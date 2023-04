Jovem de 21 anos morre esfaqueado no Montijo

Até ao momento ninguém foi detido.

Francisco Carvalho, um jovem de 21 anos, morreu este sábado, após ser esfaqueado no Montijo. O corpo ainda está no local.O alerta foi dado às 3h27.Na chegada ao local o jovem ainda estava vivo, foi encontrado com duas perfurações na zona do tórax. Foi sujeito a manobras de reanimação, mas acabou por não resistir. O óbito foi declarado no local.No local estiveram oito operacionais apoiados por quatro viaturas. A Polícia Judiciária avalia a situação.Até ao momento ninguém foi detido.