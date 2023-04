Ministro das Finanças garante diminuição do preço dos combustíveis nas próximas semanas

"Temos é que colocar os recursos nos sítios em que se torna necessário colocar", referiu.

O ministro das Finanças, Fernando Medina, garantiu este sábado no final da reunião dos ministros das Finanças da União Europeia em Estocolmo, na presidência sueca do Conselho, que "vai haver uma diminuição do preço dos combústiveis nas próximas semanas". "O que vai acontecer, relativamente à evolução do preço dos combustíveis nas próximas semanas, é que vai haver uma diminuição do preço dos combustíveis e, por isso, esses preços vão continuar a baixar", o que motiva uma "diminuição dos apoios" por parte do executivo, disse o ministro das Finanças, Fernando Medina.



Fernando Medina referiu ainda que os preços estão atualmente abaixo daquilo que era o valor pré conflito da guerra na Ucrânia. "Temos é que colocar os recursos nos sítios em que se torna necessário colocar", acrescentou.



Ainda assim, esta atualização será feita "sempre de forma a que os preços, neste caso, continuem a descer, embora descendo um pouco menos do que poderiam descer", adiantou Fernando Medina.

Questionado sobre a evolução dos preços combustíveis, o ministro assegurou que a tutela está "sempre a avaliar a trajetória", pelo que isso será tido em conta perante um aumento nos mercados.

"Vamos acompanhando a situação. Nós temos de ir, a cada momento, concentrando os apoios naquelas áreas que se tornam mais importantes", concluiu Fernando Medina.

Quando questionado sobre a privatização da TAP, Fernando Medina referiu que "a companhia tem um valor intrínseco significativo" e que "Não se pode confundir o que são atos isolados, naturalmente alguns de menor importância e outros com importância significativa [...], não se pode confundir isso com o que é um processo que tem a ver com o valor intrínseco da TAP"



Em relação ao parecer da comissão de acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência o ministro das Finanças afirmou que já é público desde fevereiro e que continha informações sobre inspeções que iam ser realizadas e que já tiham sido realizadas.



"O parecer tem um conjunto de recomendações que estão a ser aplicadas e estão em curso", garantiu.



De acordo com Fernando Medina, a TAP "tem valor do ponto de vista económico e financeiro, tem valor estratégico como ativo para o país e do ponto de vista de ligação à diáspora e aos países africanos, à América Latina e aos Estados Unidos".

A posição surge um dia depois de se conhecer a exoneração do até agora adjunto de João Galamba, Frederico Pinheiro, por "comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades", e as suas acusações ao ministro das Infraestruturas, já negadas categoricamente pelo governante, de que tinha procurado omitir informação à comissão de inquérito à TAP.

Em relação ao financiamento à Ucrânia, Fernando Medina admitiu que a importância da reunião deste sábado é que existe tempo para preparar a sequência de apoio à Ucrânia. "Nós estamos com o povo ucraniano" e "a europa continua a apoiar a Ucrânia", foram as mensagens que Fernando Medina deixou.