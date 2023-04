“Ele ficou muito mal tratado na cara”: Idoso espancado a murro e pontapé em assalto a casa em Paços de Ferreira

“Ele ficou muito mal tratado na cara”. A afirmação é de uma vizinha do idoso, de 90 anos, que, na quinta-feira, foi assaltado em casa e violentamente agredido a soco e pontapés por um casal de ladrões, em Raimonda, Paços de Ferreira.





Tudo aconteceu cerca das 18h30, quando os ladrões - que seriam conhecidos da vítima - se dirigiram a casa onde o idoso vive com a mulher, da mesma idade.

“O senhor estava num café aqui próximo e a assaltante foi lá chamá-lo. Ele veio com ela para casa. Por isso, ninguém se apercebeu”, explicou a vizinha, sem se querer identificar. Dentro da habitação, à espera já estava o outro ladrão e a mulher da vítima.Os assaltantes exigiram dinheiro, mas o homem resistiu e acabou agredido. A idosa conseguiu fugir e pedir ajuda. Quando os vizinhos chegaram, os ladrões já tinham fugido a pé, com cerca de 400 euros. Já há três semanas, a vítima ficou sem o carro, depois de ter pedido a um homem - que será conhecido dos assaltantes - para o levar à inspeção. Nunca mais lho entregou, justificando que o deixou na oficina para reparação.Os vizinhos acreditam que as duas situações estão ligadas. “Foram vistos durante a tarde a passar aqui na rua, diversas vezes. Por isso, conheciam bem o dia a dia do senhor. Aliás, ele durante a tarde tinha ido levantar dinheiro ao banco”, explicou a vizinha. O idoso está internado no Hospital de Penafiel.