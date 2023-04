Dois estudantes mortos em colisão entre três viaturas em Macieira de Cambra

Acidente deixou ainda quatro pessoas com ferimentos graves.

Um jovem e uma jovem estudantes, com idades entre os 21 e 23 anos, morreram na tarde deste sábado, na sequência de uma colisão entre três viaturas, em Macieira de Cambra. No mesmo acidente, outros quatro estudantes, com as mesma idade, ficaram gravemente feridos.O alerta foi dado, cerca das 18h30, para os bombeiros de Vale de Cambra e de Oliveira de Azeméis, para um acidente rodoviário, na EN224, em Macieira de Cambra.Duas equipas da viatura médica de emergência e reanimação também foram mobilizadas. A GNR foi acionada para o local e procedeu ao corte da via nos dois sentidos.