Sismo de magnitude 2.5 registado em Mourão no Alentejo

Um sismo de magnitude 2.5 na escala de Richter foi registado este sábado, em Mourão, Évora, no Alentejo.De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o epicentro do abalo localizou-se a cerca de 14 quilómetros a sudeste de Mourão.Até ao momento não há relatos de que o sismo, registado às 23h21, tenha sido sentido pela população nem de que tenham sido registados danos pessoais ou materiais.