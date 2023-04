Alemão julgado por matar e queimar corpos nos Açores

O Ministério Público (MP) acusou o alemão Tomislav Jozic, de 61 anos, pelos homicídios, a tiro, de Mário Coucelos e de Mário Sobral, ocorridos a 9 de setembro de 2022 na ilha do Pico, Açores. O arguido, preso em Angra do Heroísmo, vai ainda a julgamento pelas profanações dos dois cadáveres, à semelhança da namorada, a também alemã Ruth Hager, de 54.Saiba mais no Correio da Manhã