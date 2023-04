Sérgio Conceição contraria Schmidt: “O VAR é muito útil para o futebol”

“Não posso dizer o contrário do que já disse. A ferramenta VAR é muito útil para o futebol.” Foi desta forma que Sérgio Conceição contrariou a recente afirmação do treinador do Benfica, Roger Schmidt, após uma sequência de desaires da sua equipa, de que se deveria acabar com o videoárbitro e que este já não faria sentido.Saiba mais no Correio da Manhã