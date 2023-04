Desalojados de derrocada no Porto dormiram no Seminário do Bom Pastor

As nove pessoas tinham passado a noite de sexta-feira numa pensão em Matosinhos, arranjada pelos serviços sociais, mas tiveram de sair no sábado de manhã.

Nove dos 15 desalojados da derrocada, de quinta-feira, na rua 1º de dezembro, no Porto, viram a luz ao fundo do túnel na noite deste sábado. Quatro foram acolhidos no Seminário do Bom Pastor, em Ermesinde, pela Diocese do Porto. Os outros cinco arranjaram pelos próprios meios, local onde ficar. As nove pessoas tinham passado a noite de sexta-feira numa pensão em Matosinhos, arranjada pelos serviços sociais, mas tiveram de sair no sábado de manhã."Durante o dia de ontem, tentamos através da linha direta da Segurança Social encontrar uma solução, mas sem sucesso. As soluções que nos apontavam era a mais de 50 quilómetros do Porto, nomeadamente em Braga, Coimbra ou Leiria, e não davam transporte às pessoas, o que se tornava impossível", explicou Alexandre Viana, da Associação Habitação Hoje que está a acompanhar estes imigrantes desde a primeira hora. No entanto, a solução surgiu já à noite."Por volta da 22h30, ligaram-nos da Diocese do Porto a dizerem que se quisessem estas pessoas poderiam pernoitar no Seminário de Ermesinde, até terça-feira", explicou o responsável, dizendo que cinco dos nove que estavam em condição de sem abrigo, arranjaram alojamento temporário em casa de amigos. A solução foi encontrada, mas só até terça-feira."Na terça, voltará o problema e, a partir daí, a responsabilidade será da Câmara do Porto, já que a Segurança Social dá respostas temporárias", recordou Alexandre Viana. A Associação Habitação Hoje promete não cruzar os braços e, na próxima terça-feira, vai estar presente na reunião da Assembleia Municipal do Porto para pedir esclarecimentos."A nossa associação tem vindo a fazer o papel da autarquia e da Segurança Social, o que é lamentável", esclareceu. Para esse dia está também marcada uma concentração na praça da Trindade para exigir soluções. O desabamento parcial do edifício de três andares deixou 15 pessoas sem teto.