Quase 500 crianças morreram desde o início da guerra na Ucrânia

Mais de 19 mil crianças ucranianas estão em cativeiro na Rússia.

A Procuradoria-Geral da Ucrânia anunciou, este domingo, no Telegram, que já morreram 477 crianças na guerra na Ucrânia. Os números oficiais indicam ainda que mais de 955 crianças ficaram feridas desde o dia 24 de fevereiro de 2022. A região com maior número de vítimas é Donetsk, onde 452 crianças foram mortas ou feridas, seguindo-se Kharkiv, com 275 crianças a serem afetadas pelo conflito.



A agência noticiosa ucraniana avança que, segundo a Primeira-Dama da Ucrânia, Olena Zelenska, mais de 19 mil crianças ucranianas estão em cativeiro na Rússia.





este domingo um responsável regional, Yuriy Sobolevsky. Foram registados um total de 27 ataques em áreas residenciais desta cidade ucraniana, avança o The Guardian. Também há relatos de bombardeamentos na região de Kharkiv e Donetsk, já na manhã de domingo, segundo o Kyiv Independent.

A atualização do número de crianças mortas no conflito surge numa altura em que os bombardeamentos na Ucrânia se intensificam. Durante a noite de sábado, bombardeamentos na cidade de Kherson fizeram mais dois feridos, disse