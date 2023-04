Ultramaratonista búlgaro vai viver dentro de caixa de vidro durante 15 dias para ajudar jovens com dependência

Fundos angariados serão utilizados para vários projetos de prevenção de dependências entre menores de 18 anos, incluindo drogas, álcool, meios digitais e bebidas energéticas.

O ultra-maratonista búlgaro Krasse Gueorguiev vai viver numa caixa de vidro durante 15 dias num parque de Sófia, na Bulgária, para angariar fundos para ajudar os jovens a combater a dependência, avança a Reuters.Gueorguiev, orador motivacional e embaixador de instituições de caridade, já correu cerca de 30 ultra-maratonas em todo o mundo, do Ártico ao Camboja, bem como uma corrida de 217 quilómetros no Vale da Morte, na Califórnia."Quero desafiar-me a mim próprio. Quero mostrar que quando se coloca uma pessoa numa caixa, ela muda psicologicamente", disse Gueorguiev à Reuters.Os fundos angariados serão utilizados para vários projetos de prevenção de dependências entre menores de 18 anos, incluindo drogas, álcool, meios digitais e bebidas energéticas.Uma caixa com três paredes de vidro foi colocada num pedestal em frente ao Palácio Nacional da Cultura em Sófia. Gueorguiev, que iniciou a experiência este domingo, terá uma cama e uma passadeira e não terá acesso a livros, computador ou telefone. Só pode falar com o público durante 30 minutos por dia."Não se trata de uma experiência física, mas sim de uma experiência psicológica", afirmou.Em 2019, Gueorguiev percorreu 1200 quilómetros na Bulgária, Macedónia do Norte e Albânia para exortar os governos a construir melhores infraestruturas para conectar as pessoas.Em 2003, o ilusionista americano David Blaine passou 44 dias fechado numa caixa transparente suspensa sobre a margem do rio Tamisa, em Londres, apenas com água para beber, numa proeza criticada pelos meios de comunicação social e pelo público na altura.