Francesco Bagnaia vence GP de Espanha e assume liderança em MotoGP

O piloto italiano Francesco Bagnaia (Ducati) venceu este domingo o Grande Prémio de Espanha de MotoGP e assumiu a liderança do campeonato, numa prova em que o português Miguel Oliveira (Aprilia) abandonou devido a queda.

Bagnaia, campeão em título, concluiu as 24 voltas ao traçado Angel Nieto, em Jerez de la Frontera, com o tempo de 39.29,085 minutos, com 0,221 segundos de vantagem sobre o sul-africano Brad Binder (KTM), que foi segundo, e 1,119 segundos sobre o australiano Jack Miller (KTM), que foi terceiro.

Bagnaia aproveitou a desistência do italiano Marco Bezzechi (Ducati) para assumir a liderança do campeonato, com 22 pontos de vantagem sobre o compatriota. Binder é terceiro, a 25.