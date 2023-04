Montenegro diz que o Governo acabou e que foi o próprio PS que o admitiu

Montenegro salientou que quando o presidente do PS diz que "o Governo tem de ser regenerado " significa que "está a assumir que aquilo que este Governo fez foi um falhanço".

O líder do PSD, Luís Montenegro, considerou este domingo que o Governo acabou e que foi o próprio presidente do PS, Carlos César, que o admitiu quando pediu um "algum refrescamento" no executivo socialista."Este Governo, de alguma maneira, acabou. E quem o diz não sou eu. Quem o diz é o presidente do Partido Socialista", afirmou o presidente social-democrata, em declarações aos jornalistas durante uma visita à feira agropecuária Ovibeja.Montenegro salientou que quando o presidente do PS diz que "o Governo tem de ser regenerado e refrescado" significa que "está a assumir que aquilo que este Governo fez, nestes 13 meses, foi um falhanço e que estes governantes não servem". "Nesse aspeto, eu estou de acordo com ele", sublinhou.