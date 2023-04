Jovem de 21 anos encontrado morto no rio em praia fluvial de Abrantes

Alerta foi dado às 18h46.

Um jovem de 21 anos foi encontrado morto no rio da praia fluvial Aldeia do Mato, em Abrantes.O alerta para o desaparecimento foi dado às 18h46 deste domingo, tendo o corpo sido encontrado pouco depois.Para o local foram mobilizados os Bombeiros de Abrantes com uma equipa de mergulhadores, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Abrantes e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida de Tomar, num total de 14 operacionais e oito veículos.