Carro fica com a roda retida devido a aluimento do piso na marginal do Porto

Abatimento do piso obrigou à criação de um perímetro de segurança e ao corte de circulação automóvel naquele troço da rua.

Um automóvel ficou com a roda dianteira esquerda retida este domingo após um pequeno aluimento do piso asfaltado na avenida Montevideu, na marginal do Porto. Não há feridos a registar.

O alerta foi dado às 17h33. O Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto foi de imediato para o local. O abatimento, no cruzamento com a rua do Funchal, obrigou à criação de um perímetro de segurança e ao corte de circulação automóvel naquele troço da rua.

A PSP foi também chamada ao local.