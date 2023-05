Anne Hathaway, a atriz mais odiada da internet

Norte-americana considerada a atriz com mais ‘haters’. Estreou-se em 2001 com ‘O Diário da Princesa’ e anos depois, ironicamente, teve os seus próprios registos diarísticos confiscados pelo FBI.

Anne Hathaway estreou-se no cinema, em 2001, com 'O Diário da Princesa', um filme concebido para um género de adolescentes que já não há. Depois da sequela do 'noivado real', Hathaway participou noutros 'filmes para toda a família', o que contribuiu para cimentar a imagem da atriz, mas a par da legião de admiradores, no reverso da medalha foi também crescendo uma tropa de 'haters', que serrou as caçadeiras com o envolvimento da 'princesa' com o burlão do Vaticano.