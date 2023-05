Jurado do MasterChef Austrália morre na véspera da estreia da nova temporada

Network 10, produtora do programa, já avisou que a estreia será adiada. A produtora Network 10 e MasterChef Australia, Endemol Shine Australia, disseram em comunicado que estavam "profundamente chocados e tristes com a perda repentina".

A família confirmou a morte, esta segunda-feira. O "nosso insubstituível marido, pai, irmão, filho e amigo" morreu no domingo em Melbourne, na Austrália, disseram. "Com o coração completamente despedaçado e sem saber como podemos passar pela vida sem ele, estamos arrasados porque Jock morreu ontem [domingo]", disseram em comunicado.Um porta-voz da Polícia de Victoria confirmou que não há suspeitas de crime.Jamie Oliver, conhecido Chef Australiano, reagiu à morte do colega no Instagram: "Estou em choque total ao acordar com a morte repentina do chef Jock Zonfrillo", disse.