Árvore de grande porte cai sobre o telhado das novas instalações da GNR de Fânzeres

Uma árvore de grande porte caiu sobre o telhado das novas instalações da GNR de Fânzeres, este domingo, ao final da tarde, em Gondomar. Ao que tudo indica, estariam a ocorrer operações de corte de árvores num terreno privado junto às instalações.O posto da GNR, que ainda não foi inaugurado, custou cerca de um milhão de euros, e está localizado no antigo edifício da escola da Bela Vista, na rua de Santa Eulália.Até agora, o posto da GNR de Fânzeres, no Largo do Paço, tem funcionado num edifício, com fracas condições operacionais e serve a união de freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova.