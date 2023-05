Escritor e poeta Luís Carmelo morre aos 68 anos

Luís Carmelo foi vencedor do Prémio de Ensaio da Associação Portuguesa de Escritores em 1988.

O escritor Luís Carmelo, vencedor do Prémio de Ensaio da Associação Portuguesa de Escritores (APE) 1988 com "A tetralogia lusitana de Almeida Faria", morreu domingo, em Lisboa, aos 68 anos, disse esta segunda-feira à Lusa fonte próxima do escritor.

Sem precisar as causas da morte do editor e escritor, a mesma fonte adiantou que o velório de Luís Carmelo decorrerá na terça-feira, das 17h30 às 22h30 na Basílica da Estrela, em Lisboa.

Na quarta-feira, o velório continuará entre as 09h30 e as 13h00, hora em que o funeral sairá para o cemitério do Alto de S. João, onde o corpo do escritor será cremado, pelas 14h00.