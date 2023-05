Portugal foi inspiração para tornar o Rio de Janeiro na "capital da inovação" através da Web Summit

Elogios foram feitos pelo presidente da Câmara do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.

O presidente da Câmara do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, afirmou esta segunda-feira que Portugal foi a inspiração para tornar a cidade brasileira na "capital de inovação da América Latina" através da Web Summit.

"Portugal transformou-se nos principais 'hubs' do mundo e é isso que a gente quer que aconteça também aqui no Rio", disse Eduardo Paes, no consulado geral de Portugal no Rio de Janeiro, numa sessão que acolheu mais de uma centena de autoridades e 'startups' no evento "Web Summit Rio Delegação Portuguesa Sessão Pré-Conferência".

Na sessão que serviu de apresentação de 25 'startups' que vão participar na Web Summit Rio, desta segunda até quinta-feira, Eduardo Paes garantiu que Portugal foi a inspiração para que pudesse levar a web Summit para o Rio de Janeiro.