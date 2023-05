Miguel Oliveira tem pequena fratura no úmero do braço esquerdo após queda na GP de Espanha

Piloto português sofreu uma dura queda no GP de Espanha.

A RNF Aprilia fez esta manhã um novo ponto de situação sobre a situação clínica de Miguel Oliveira, revelando que o piloto português tem "uma pequena fratura no úmero do braço esquerdo"."Depois de a equipa do centro médico do Circuito de Jerez - Angel Nieto, que cuidou de Miguel, imediatamente detetar que o ombro esquerdo estava deslocado, recolocando-o no lugar, exames complementares no hospital de Jerez de la Frontera no final de domingo mostraram que o dano era maior do que o esperado, revelando uma pequena fratura no úmero do ombro esquerdo. Vai submeter-se a mais exames esta semana", explica a equipa do piloto português nas redes sociais.Miguel Oliveira, que saiu da 7.ª posição da grelha de partida para o GP de Espanha, foi abalroado por Fabio Quartararo na curva 2, acabando por embater no 'airfence' de forma algo violenta, depois de uma cambalhota.O piloto português, que já tinha derrubado por Marc Márquez no GP Portugal, em Portimão, saiu da pista de maca, tendo sido logo conduzido ao centro médico.A corrida teve uma nova partida, que contou com a presença de Fabio Quartararo.