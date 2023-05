CMTV líder cresce 25% no melhor mês de abril de sempre

CMTV teve este ano o melhor desempenho num mês de abril, em toda a sua história.

A CMTV liderou o mercado de informação nacional no mês de abril, e registou um crescimento de 25% em relação ao período homólogo.

Enquanto a CMTV igualou o melhor mês do ano, com 5% de share médio diário, todos os concorrentes, e também televisões generalistas, registaram o pior registo do ano.

No período em que a CMTV cresceu 25%, o canal CNN registou uma quebra de cerca de 24% em relação ao período homólogo.

Além disso, a CMTV teve este ano o melhor desempenho num mês de abril, em toda a sua história.

Com efeito, em Abril a CMTV registou um share médio diário de 5%, enquanto o canal CNN marcou um share médio de 2,9%, e a SIC Notícias se ficou pelos 2%.

Trata-se do melhor resultado num mês de abril em todos os 10 anos de existência da televisão do Correio da Manhã.

A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas não está ainda na TDT.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.