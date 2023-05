Mulher morta em Vila do Conde já não era vista desde sábado. Vizinhos encontraram o corpo seminu

Um mulher com 66 anos foi encontrada morta, esta segunda-feira, em Vila do Conde. O corpo estava seminu e, segundo as autoridades, tinha marcas de possíveis agressões.Para o local foi chamada a GNR, Bombeiros de Vila do Conde e a Polícia Judiciária.

A mulher já não era vista desde sábado. O alerta foi dado cerca das 14h30 por uma vizinha que se apercebeu que a porta da casa da vítima estava aberta. O corpo da mulher foi encontrado seminu por vizinhos.Num primeiro momento, os contornos em que a vítima foi encontrada apontavam para um cenário de crime, no entanto após a PJ ter estado no local, a hipótese de uma queda acidental ganha força.Ainda assim, só a autópsia irá esclarecer o que aconteceu e se houve ou não intervenção de terceiros.