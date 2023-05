António Costa defende João Galamba e informa que se vai reunir amanhã com o ministro das Infraestruturas

António Costa anunciou ainda que vai reunir-se esta terça-feira de manhã com o ministro das Infraestruturas, porque "há coisas que não se tratam nem no estrangeiro e só se tratam pessoalmente".O primeiro-ministro aproveitou para defender João Galamba e sublinhou que não foi "nem tinha que ser informado" sobre a atuação do SIS. "É muito claro para mim que o ministro [das Infraestruturas] não escondeu nem pretendeu esconder qualquer documento da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) e entregou à CPI os documentos que estavam em causa. Acho normal que perante o roubo de um computador, que tem documentos classificados, haja um alerta e que as autoridades atuem em conformidade", atirou António Costa.

recuperação do computador do ex-adjunto de João Galamba."O gabinete do ministro fez o que lhe competia fazer: dar o alerta às autoridades e as autoridades agiram em conformidade", afirmou o chefe do Governo.

Questionado sobre se já conversou com o presidente da República sobre o caso, o primeiro-ministro preferiu não comentar. "Eu converso muitas vezes com o Sr. presidente da República. Nunca ninguém me ouviu, nem nunca ninguém me ouvirá fazer qualquer comentário sobre qualquer conversa com o Sr. presidente da Républica. O que eu posso dizer, e que é público, é que eu e o Sr. presidente da República falamos com muita frequência". Segundo o Observador noticiou esta segunda-feira, o Presidente da República já terá ligado ao primeiro-ministro para esclarecer a polémica.Recorde-se que a exoneração do ex-adjunto de Galamba , Frederico Pinheiro, foi conhecida na sexta-feira. De acordo com o ex-adjunto do ministro das Infraestruturas, João Galamba procurou omitir informação à comissão de inquérito à TAP. O SIS terá intervindo para recuperar o computador que Frederico Pinheiro levou do ministério das Infraestruturas para casa.