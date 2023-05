Homem atinge mulher a tiro em Coimbra. Dois homens também baleados

Atirador tentou o suícidio. Feridos foram todos transportados para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

Um homem, de 56 anos, disparou uma arma de fogo e feriu três pessoas, esta segunda-feira, em Cernache, Coimbra. As vítimas, que se encontram em estado grave, são dois homens, de 69 e 63 anos, e a mulher do atirador, de 53 anos.



Após cometer o crime, o atirador refugiou-se em casa e terá disparado sobre ele próprio para tentar o suicídio.





O homem, de 69 anos, foi baleado na cara, tendo sofrido ferimentos no olho direito. A mulher foi alvejada na cabeça e a terceira vítima, um homem de 63 anos, foi atingida no braço esquerdo. O agressor, com ferimentos de bala no queixo, é o ferido que apresenta maiores cuidados. Todos foram assistidos no local e transportados para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

A GNR não avança com mais dados sobre este caso que ocorreu ao final da tarde desta segunda-feira.

O comando sub regional de Coimbra da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, recebeu um alerta pelas 18h58.