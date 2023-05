Colisão entre dois carros e dois autocarros faz seis feridos na EN14 em Vila Nova de Famalicão

Alerta foi dado às 7h55.

Uma colisão entre dois autocarros e dois carros fez seis feridos, dois dos quais menores, esta terça-feira-feira na EN14 em Vila Nova de Famalicão. O alerta foi dado às 7h55.Apesar do aparato, todas as vítimas apresentam ferimentos ligeiros.Para o local foram acionados os Bombeiros Famalicenses e a GNR.A circulação na estrada está condicionada. Procede-se agora aos trabalhos de remoção do veículo da via.