Zelensky agradece "muito enfaticamente" apoio de Portugal à Ucrânia durante visita de Santos Silva a Kiev

Presidente da Assembleia visitou esta terça-feira Kiev e reuniu-se com o presidente ucraniano.

O presidente do parlamento português reuniu-se esta terça-feira em Kiev com o chefe de Estado ucraniano, com quem conversou sobre a adesão do país à União Europeia e o papel de Portugal na ligação aos países latino-americanos e africanos.

Em declarações à Lusa, por via telefónica, a partir de Kiev, onde está entre esta terça e quarta-feira em visita oficial, Augusto Santos Silva classificou a reunião com Volodymyr Zelensky como "bastante útil" e destacou o ponto "em que ficou mais claro o valor que Portugal acrescenta na gestão política e diplomática deste conflito".

"Talvez o ponto mais importante da reunião tenha tido a ver com o papel que Portugal desempenha - e pode ainda desempenhar mais - no diálogo com os países do hemisfério sul, em particular com os países latino-americanos e africanos, com os quais nós temos laços muito próximos e aos quais temos transmitido a nossa posição sobre esta guerra da Rússia contra a Ucrânia", afirmou.

O presidente da Assembleia da República salientou que "a clareza da posição portuguesa é conhecida desde o primeiro momento" de condenação à invasão da Ucrânia pela Rússia.

"E são conhecidas as dúvidas que vários países latino-americanos e africanos têm exprimido, muitas vezes dizendo que esta é uma guerra que é da Europa e não deles. Convém manter o dialogo com estes países para mostrar-lhes que também está aqui em causa a ordem internacional baseada em regras que todos defendemos", referiu.

A reunião, que decorreu cerca das 15:00 locais (13:00 em Lisboa), durou perto de uma hora, segundo Santos Silva, e prolongou-se até mais do que o previsto, tendo estado também presentes os representantes do PS, PSD, IL e BE e o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, que Santos Silva já conhecia, uma vez que exerceu essas funções entre 2015 e 2022.

No encontro, foi abordado o processo de candidatura da Ucrânia à União Europeia -- que já tem o estatuto de país candidato -, tendo Santos Silva cumprimentado Zelensky pela forma como o país tem feito "a sua parte com muita determinação", e outro dos pontos presentes na conversa foram as perspetivas de cooperação entre a Ucrânia e a Nato.

"A maioria dos países da Aliança Atlântica e da União Europeia, Portugal incluído, têm apoiado bilateralmente a Ucrânia, e o país tem a perspetiva de considerar que o seu lugar é no Ocidente, é na Europa e isso significa, para além de pertencer à União Europeia, ter uma certa perspetiva em relação à Nato. Evidentemente, o foco neste momento é a guerra que temos de parar com a condição que é necessária: a cessação das hostilidades por parte da Rússia e a retirada do território ucraniano ocupado", considerou.

Finalmente, o presidente ucraniano agradeceu "muito enfaticamente" o apoio que Portugal tem prestado ao país e deu conta das necessidades mais prementes em matéria de equipamentos militares, de que Santos Silva tomou "boa nota para transmitir ao Governo".

Na quarta-feira, o presidente da Assembleia da República irá fazer uma intervenção na sessão plenária do parlamento da Ucrânia.

"Intervirei com todo o gosto e toda a honra", salientou, acrescentando que terá depois um encontro e um almoço de trabalho com o primeiro-ministro do país, Denys Shmygal.

Ao início da tarde de quarta-feira, Santos Silva vai encontrar-se com estudantes de português no Departamento de Filologia da Universidade de Kiev.

"É uma maneira de comemorar o Dia Mundial da Língua Portuguesa que se celebra na próxima sexta-feira. É especialmente simbólico que uma das iniciativas seja um encontro com estudantes de português na Ucrânia", destacou, salientando que o português é "uma língua de paz e de comunicação".

Santos Silva está acompanhado nesta vista por uma delegação parlamentar composta pelo deputado e líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, Jorge Paulo de Oliveira (PSD), João Cotrim de Figueiredo (IL)e Isabel Pires (BE), sem representantes das bancadas do Chega ou do PCP.

Na semana passada, o presidente da Assembleia da República anunciou que excluiu o Chega, o terceiro maior partido, das delegações das visitas a parlamentos estrangeiros, após o incidente na sessão de boas-vindas a Lula da Silva, no dia 25 de Abril.

Questionado pela Lusa, o gabinete de Santos Silva justificou a presença das quatro bancadas parlamentares por se ter combinado uma regra de rotatividade nestas deslocações, com um máximo de quatro deputados, e também como um sinal do apoio da Assembleia da República à Ucrânia.

O Presidente da Ucrânia dirigiu-se em 21 de abril do ano passado ao parlamento português por videoconferência, numa sessão solene de boas-vindas que contou com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do primeiro-ministro, António Costa, e na qual o PCP foi o único partido com representação parlamentar que não participou por discordar da mesma.