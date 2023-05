Cristiano Ronaldo é o desportista mais bem pago do mundo segundo a revista Forbes

Logo atrás do português aparece Lionel Messi, seguido do francês Kylian Mbappé, ambos jogadores do PSG.

O avançado português Cristiano Ronaldo é atualmente o desportista mais bem pago do mundo, à frente de Lionel Messi e Kylian Mbappé, num pódio composto só por futebolistas, divulgou esta terça-feira a revista norte-americana Forbes.

De acordo com a publicação, Cristiano Ronaldo, capitão da seleção portuguesa e atualmente no Al Nassr, da Arábia Saudita, recebe anualmente 136 milhões de dólares (123 milhões de euros) entre salário, prémios e bónus no seu clube, bem como patrocínios e utilização da sua imagem fora dos relvados.

Logo atrás do português aparece Lionel Messi, campeão do mundo com a Argentina e avançado do Paris Saint-Germain, com 130 milhões de dólares (188 ME), seguido do francês Kylian Mbappé, também jogador do PSG, com 120 milhões de dólares (109 ME).

LeBron James, com 199,5 milhões de dólares (108 ME), ficou por pouco fora do pódio e é o basquetebolista mais 'abastado' do top-10, à frente de Stephen Curry, oitavo, com 100 milhões de dólares (90 ME), e Kevin Durant, 10.º, com 89,1 milhões de dólares (80 ME).

Mesmo sem jogar, o já reformado Roger Federer, que abandonou o ténis no último ano, aparece nesta lista, no nono lugar, com o suíço a arrecadar 95,1 milhões de doláres anuais (86 ME).