"Toda a gente se virou para ver o que estava a acontecer": Orgasmo ouvido durante concerto de orquestra na Califórnia

Espectadores garantem que ruído foi audível, no entanto músicos continuaram a atuar.

Uma mulher terá tido um orgasmo enquanto assistia, esta sexta-feira, a um concerto de orquestra filarmónica de Los Angeles, no Walt Disney Concert Walt, no estado norte-americano da Califórnia.A alegada gravação do momento ficou registada em áudio e, segundo relatos de outros espectadores que se encontravam também a ouvir a quinta sinfonia de Tchaikovsky, aos comandos do maestro Elim Cham, o gemido foi audível. "Toda a gente se virou para ver o que estava a acontecer", referiu Molly Grant, que se encontrava sentada perto da mulher, ao Los Angeles Times.O ruído não se revelou incomodativo para os músicos, que continuaram a atuar. O concerto não chegou a ser interrompido.De acordo com Lukas Burton, agente musical na plateia, o ruído pareceu tratar-se de uma "expressão física de pura alegria". "Maravilhoso e refrescante", foi desta forma que o agente musical descreveu o momento.De acordo com uma pessoa que se encontrava na fila anterior à mulher, o ruído fez lembrar alguém que estava a acordar de um ataque de sono.

"Rapidamente, ela caiu nos ombros do companheiro e depois no colo dele. De seguida, o corpo dela ficou mole", descreve. "Talvez uns cinco segundos depois, ela acordou e foi aí que soltou um grito", afirmou ainda.