Mãe com problemas psicológicos mata filho de cinco anos, cozinha e come o cadáver

vila de Abu Shalabi, no Egipto. A mulher, que sobre de epilepsia e outros distúrbios psicológicos, cozinhou a criança após a morte e comeu o cadáver.Segundo o jornal egípcio Alayam, a mulher confessou que cometeu o crime num momento em que perdeu a consciência. Durante a confissão, a mulher estava a ter alucinações e falava com dificuldades. Disse estar preocupada com o filho e queria voltar a colocá-lo no ventre, comendo-o, revelou.

As investigações das autoridades revelaram que Hana morava sozinha com a criança depois de se ter separado do marido há três anos.O caso foi entregue ao Ministério Público do Egipto.