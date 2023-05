Marcelo discorda de Costa quanto à “leitura política” da não aceitação da demissão de Galamba

António Costa anunciou que não aceitou a demissão de João Galamba.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, diz que discorda da decisão de António Costa, que não aceitou a demissão de João Galamba.

"O Presidente da República, que não pode exonerar um membro do Governo sem ser por proposta do Primeiro-Ministro, discorda da posição deste quanto à leitura política dos factos e quanto à perceção deles resultante por parte dos Portugueses, no que respeita ao prestígio das instituições que os regem", lê-se na nota publicada no site da Presidência da República.



"Entendo que não lhe é imputável pessoalmente qualquer falha. Este lamentável incidente, a todos títulos deplorável, é imputável única e exclusivamente a quem, tendo sido demitido, agiu violentamente sobre outras pessoas", diz António Costa sobre a atuação de João Galamba na demissão do ex-ajdunto.



João Galamba apresentou a demissão esta terça-feira mas António Costa acabaria por recusar a saída do ministro.



Quando questionado pelos jornalistas se não sentiu pressão para demitir João Galamba, António Costa referiu que não sentiu pressão e acrescenta que "quem é Primeiro-ministro não pode andar ao sabor da maré. "Eu acho que estaria a violentar a minha consciência e na dança do populismo [caso aceitasse a demissão]", diz António Costa.