Diretor da PJ diz que foi contactado por "membro do Governo" sobre computador de ex-adjunto de Galamba

Luís Neves avança que o equipamento informático já está na posse da PJ.

O diretor da Polícia Judiciária, Luís Neves, referiu esta quarta-feira, que foi contactado por um "membro do Governo" sobre o computador do Estado que estava na posse do ex-adjunto do Ministro das Infraestruturas.Luís Neves refere que o computador foi recuperado pelo Serviço de Informações de Segurança (SIS). O diretor da PJ avança ainda que o equipamento informático já está na posse da PJ e que os factos foram comunicados ao Ministério Público."Recuperámos o equipamento que já tinha sido recuperado por outra estrutura do Estado. O equipamento está connosco. Já foi entregue o inquérito ao DIAP", aponta.