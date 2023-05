Rússia acusa Ucrânia de tentar atacar Putin no Kremlin com drones

Denúncia foi feita pela presidência russa.

As tropas ucranianas terão tentado atacar, na madrugada desta quarta-feira, a residência oficial do presidente russo, Vladimir Putin, no Kremlin, em Moscovo. A informação consta de uma nota da presidência da Rússia e está a ser difundida pela agência de notícias RIA."Dois aparelhos não tripulados foram direcionados ao Kremlin. Como resultado de ações tomadas pelos militares e serviços especiais, usando sistemas de radar, os dispositivos foram desativados", diz o Kremlin.O ataque acontece na véspera do Dia da Vitória e do desfile de 9 de maio na moscovita Praça Vermelha. Após este ataque falhado, a ameaça agora é da Russía: "O lado russo reserva-se o direito de tomar medidas de retaliação onde e quando achar adequado", revela a RIA.