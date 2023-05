Angola espera que fórum empresarial em Portugal traga "resultados muito concretos"

Governante angolano destacou como áreas de interesse aquelas que envolvem a economia real.

O ministro de Estado para a Coordenação Económica angolano espera que o fórum empresarial a ser realizado este mês em Portugal, antes da visita do primeiro-ministro português a Angola, traga "resultados muito concretos" para os dois países.

"No âmbito da preparação da visita do primeiro-ministro de Portugal a Angola, que está prevista para o mês de junho, está-se a organizar entre as duas agências de investimento quer a de Angola quer a de Portugal um fórum de negócios de empresários angolanos e empresários portugueses que terá lugar em Portugal", disse Manuel Nunes Júnior, em declarações à agência Lusa.

Manuel Nunes Júnior frisou que está ainda por definir a cidade onde se irá realizar o fórum, entre Lisboa e Porto, mas salientou que o evento está a ser organizado, que tem como objetivo "tornar as relações entre Angola e Portugal, do ponto de vista empresarial, mais intensas, mais profundas".

"Elas já são, mas no fundo é para tornar mais operacional esse esforço que estamos a fazer de diversificação da economia e Portugal pode jogar um papel muito importante, sobretudo nas pequenas e médias empresas. Isso é importante", referiu.

O governante angolano destacou como áreas de interesse aquelas que envolvem a economia real, "aquela parte da produção de bens e serviços", nomeadamente a agricultura, indústria transformadora, pescas e turismo.

"Todas essas áreas vão ser contempladas neste fórum, que espero que venha trazer resultados muito concretos entre Portugal e Angola", realçou.

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, João Gomes Cravinho, que esteve terça-feira em Luanda a liderar a delegação portuguesa que participou na III sessão plenária da Comissão Mista Intergovernamental entre Angola e Portugal, destacou a importância que será dada à parte económica durante a visita do chefe do Governo português, António Costa.

João Gomes Cravinho disse que a realização do fórum é um facto "muito motivador para as empresas portuguesas que queiram vir para Angola".

Durante a visita do primeiro-ministro português, está prevista a assinatura de vários instrumentos jurídicos, de acordo com o comunicado final da reunião da Comissão Mista Intergovernamental Angola -- Portugal, entre os quais se destaca o Programa Estratégico de Cooperação Portugal - Angola 2023-2027.

A cooperação entre Lisboa e Luanda conta já com cerca de 50 instrumentos jurídicos assinados nos últimos cinco anos, frisou João Gomes Cravinho na reunião, sinal da "intensidade do relacionamento" entre os dois países.