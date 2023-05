Seis das vítimas inalaram fumo e uma sofreu um ferimento num pé.

Sete pessoas ficaram feridas num incêndio que deflagrou, na noite de terça-feira, no segundo andar de um prédio, na rua Vitorino Nemésio, na Maia.



Entre as vítimas há uma criança. Cinco foram levadas ao hospital de São João, no Porto. Tiveram alta pouco tempo depois. Duas foram apenas assistidas no local.

Das sete pessoas, seis delas inalaram fumos. Uma outra sofreu ferimentos num pé.

O alerta foi dado às 23h30. No local estiveram 16 viaturas apoiadas por 36 elementos dos bombeiros de Moreira da Maia, Pedrouços, São Mamede de Infesta e da Cruz Vermelha da Maia.

Durante os trabalhos dos bombeiros foi necessário evacuar o prédio. Também uma patrulha da PSP foi ao local. As causas das chamas vão agora ser investigadas pelas autoridades.