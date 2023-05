Primeiro-ministro ucraniano pede a empresas portuguesas que invistam no país

Apelo é feito para a ajuda na reconstrução do país após a guerra.

O primeiro-ministro da Ucrânia, Denys Shmygal, apelou esta quarta-feira às empresas portuguesas para que invistam no país, para ajudarem na reconstrução do país após a guerra.

Shmygal manteve esta quarta-feira um encontro com o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, com quem abordou a futura operação de reconstrução de um país devastado pelos efeitos da invasão russa.

"Convidei as empresas portuguesas a investirem agora no nosso país, porque a recuperação da Ucrânia será o maior projeto desde a Segunda Guerra Mundial", disse Shmygal, que admitiu esperar o apoio de Lisboa para a "integração europeia da Ucrânia e para as aspirações de uma integração euro-atlântica".