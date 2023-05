Youtuber convidado pela Iniciativa Liberal insulta António Costa no Parlamento

O Youtuber Tiago Paiva insultou António Costa no púlpito do Parlamento depois de ter sido convidado pela Iniciativa Liberal a visitar a Assembleia da República.Numa visita guiada pela Assembleia, Tiago Paiva refere-se a Joacine Katar Moreira como 'gaga' depois do deputado da IL ter mencionado a sala em questão como "polémica", devido às críticas da ativista aos quadros que a decoram.

Mas Tiago Paiva vais mais longe. A discursar no púlpito do Parlamento, o youtuber tece ofensas ao primeiro-ministro António Costa."Ó Costa, vai para o c******", pode ouvir-se no vídeo.Foi Bernardo Branco, deputado da IL, que convidou o youtuber a visitar a Assembleia da República no dia 26 de abril, no seguimento da rúbrica "Um dia como".O vídeo publicado esta segunda-feira já conta com 121 mil visualizações. Tiago Paiva tem cerca de 143 mil subscritores na sua conta oficial de Youtube.