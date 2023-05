Menino de 9 anos morto depois de ser espancado e torturado pela mãe e pelo padrasto no Reino Unido

Criança foi encontrada submersa numa banheira a 18 de fevereiro de 2021.

Alfie Steele, um rapaz de nove anos, morreu depois de ser espancado repetidamente pela mãe e pelo companheiro desta a 18 de fevereiro de 2021, em Coventry, no Reino Unido. A criança foi encontrada submersa numa banheira.Quando os meios de emergência chegaram ao local, o menino ainda estava vivo. O casal alegou que este tinha batido com a cabeça e que era por isso que estava naquele estado. Apesar das manobras de reanimação, Alfie não resistiu.Passados mais de dois anos, o casal continua a negar a responsabilidade pela morte da criança.De acordo com o jornal britânico The Telegraph, o menino terá sido submetido à tortura física e psicológica dos cuidadores que optavam por uma educação rígida com castigos "cruéis e sinistros" durante anos. A criança estava coberta de nódoas negras. Na autópsia, os médicos legistas encontraram cerca de 50 ferimentos no corpo da vítima.A progenitora, Carla Scott, e o namorado, Dirk Howell, agrediam Alfie constantemente. Entre as torturas, estava também manter o menino num banho frio e deixá-lo nu na rua enquanto era atirada água gelada pela janela.Esta terça-feira, no Tribunal de Coventry, a advogada de acusação sublinhou que os agressores consideravam as punições aceitáveis, apesar de toda a violência e crueldade inflingida."Alfie morreu na sequência das ações deliberadas e ilegais de Carla Scott e Dirk Howell. Juntos são culpados da morte do menino", afirma a advogada.Carla Scott começou um relacionamento com Dirk Howell em 2019. Desde cedo, os familiares e vizinhos começaram a demonstrar preocupação em relação a Alfie. Foram inclusive feitas várias queixas às autoridades a reportar situações de maus-tratos.