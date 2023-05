Homem rouba carro da PSP no Porto mas arrepende-se e volta a entregá-lo

Suspeito arrancou a alta velocidade mas acabou por se arrepender e parou.

Um homem de 46 anos e aparentemente alcoolizado foi detido na madrugada desta quarta-feira por um furto de carro da PSP no bairro do Viso, no Porto.A PSP foi chamada por volta da uma da madrugada para uma situação de desordem na via pública onde várias pessoas estavam a causar desacatos. Os agentes pararam o carro e saíram para tentar cessar a situação. Foi nessa altura que um dos suspeitos entrou na viatura da polícia e circulou algumas centenas de metros. O homem acabou por voltar ao local, entregou o carro à PSP e afirmou que estava arrependido.A situação ocorreu de forma muito rápida, tendo o suspeito arrancado a alta velocidade. A viatura não sofreu qualquer tipo de dano.O homem foi detido e indiciado por um crime de furto. Foi também presente a tribunal para aplicação das medidas de coação.