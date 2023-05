Luís Montenegro almoça com líder da Iniciativa Liberal um dia após polémica com demissão de Galamba

Encontro aconteceu depois da conferência de imprensa do PSD.

O presidente do PSD almoçou, esta quarta-feira, com o líder do Iniciativa Liberal. O encontro entre Luís Montenegro e Rui Rocha acontece um adia após João Galamba ter pedido a demissão de ministro das Infraestruturas, que não foi aceite por António Costa.

Sabe o CM que o almoço aconteceu num restaurante no Campo Grande, em Lisboa.





Durante a manhã desta quarta-feira, Luís Montenegro deu uma conferência de imprensa onde afirmou que João Galamba, "só tem uma saída digna: insistir na demissão".