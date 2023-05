Polícia britânica avisa que terá baixa tolerância com manifestantes durante coroação

"Queremos garantir um espaço seguro e protegido para que as pessoas possam aproveitar", disse o vice-comissário adjunto da Polícia.

A Polícia Metropolitana de Londres avisou esta quarta-feira que terá um "nível de tolerância baixo" na capital britânica com manifestantes que tentem perturbar a coroação do Rei Carlos III no sábado, prometendo uma "resposta rápida".

"Queremos garantir um espaço seguro e protegido para que as pessoas possam aproveitar", disse o vice-comissário adjunto da Polícia Metropolitana de Londres, Ade Adelekan, numa conferência de imprensa, alertando que "os agentes vão ter um nível de tolerância baixo com algo ou alguém tente interferir de alguma forma" com a cerimónia.

Segundo Adelekan, "quem quiser interferir, obstruir ou interagir com o decorrer da coroação vai ter uma resposta rápida da polícia".