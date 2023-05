Costa desvaloriza reação de Marcelo

“A vida política é muito menos ficção do que aquilo que tradicionalmente julgam. É muito mais normal. Eu nunca temo receber nenhum telefonema do senhor Presidente da República. É sempre um gosto receber um telefonema do senhor Presidente da República”, disse António Costa, em Braga, onde participa, esta quarta e quinta-feira, na iniciativa ‘Governo Mais Próximo’.