“Nada será igual, cuida de nós aí em cima”: Condutor do camião-cisterna morre no Hospital de São João

O condutor do camião-cisterna que se despistou, na passada sexta-feira, em Castelo de Paiva, faleceu na noite de terça-feira no Hospital de São João, no Porto. Tiago Couto, de 33 anos, natural de Penafiel, deu entrada na unidade hospitalar em estado grave.